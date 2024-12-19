Росія атакувала Україну ракетами та 85 дронами: скільки вдалося знищити

Внаслідок ракетних ударів є пошкодження житлових будинків та муніципального майна.

Російська армія в ніч проти 19 грудня атакували Україну трьома ракетами та 85 безпілотниками. Завдяки роботі ППО влучань дронів не зафіксовано.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська завдали по Україні удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму та Ростовської області, керованою авіаракетою Х-59/69 із Курської області, 85 дронами "Шахед" і безпілотниками інших типів із районів Брянська, Курська, Міллерово, Орла.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на ранок було підтверджено збиття 45 "Шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 дронів-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно у Сумській і Дніпропетровській областях. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.

Зазначається, що влучань безпілотників не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу в ніч проти 19 грудня. Пошкоджені інфраструктура, дві дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і 10 авто.

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