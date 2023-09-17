Росія атакувала Україну ракетами та БПЛА: названо основний напрямок удару

Уночі 17 вересня Росія завдала удару по Україні крилатими ракетами та ударними БпЛА. Силам ППО вдалося збити 12 із 16 ворожих цілей. Основний напрямок удару – південь Одещини.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

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"6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса", - сказано у повідомленні.

Силлам ППО вдалося знищити:

6 ударних БпЛА "Shahed-136/131";

6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

На жаль, зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня окупанти атакували Україну ракетами і дронами. У ЗСУ розповіли подробиці удару.

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