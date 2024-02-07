Росія атакувала Україну ракетами та дронами: Залужний повідомив про кількість знищених цілей 

Росія атакувала Україну ударними БпЛА, крилатими, балістичними та зенітними керованими ракетами.
У ніч та під ранок 7 лютого Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами. Сили ППО збили 44 цілі: 29 ракет та 15 ударних БПЛА.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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"На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети", - написав український генерал.
Загалом окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу:
- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);
- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. –РФ.).
За його даними, у результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:
- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крилаті ракети «Калібр»;
- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Нагадаємо, за даними Київської ОВА, російські уламки ракет впали у 8 населених пунктах області.
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