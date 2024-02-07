Росія атакувала Україну ракетами та дронами: Залужний повідомив про кількість знищених цілей 

У ніч та під ранок 7 лютого Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами. Сили ППО збили 44 цілі: 29 ракет та 15 ударних БПЛА.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети", - написав український генерал.

Загалом окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу:

- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);

- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);

- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. –РФ.).

За його даними, у результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

- 3 крилаті ракети «Калібр»;

- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Нагадаємо, за даними Київської ОВА, російські уламки ракет впали у 8 населених пунктах області.

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