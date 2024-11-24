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Росія атакувала Україну "Шахедами": вибухи прогриміли в низці регіонів

Росія атакувала Україну "Шахедами": вибухи прогриміли в низці регіонів

У низці регіонів працювала ППО / Фото: Associated Press

ППО збила 50 ворожих дронів.

Сьогодні вночі окупанти вдарили по Україні  БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської області.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Загалом виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БпЛА. Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях. 19 безпілотників локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

У повітрі наразі - 4 ворожих БпЛА, бойова робота триває.

Раніше повідомлялося, що вночі росіяни знову атакували Київ безпілотними літальними апаратами. У напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години. Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.

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