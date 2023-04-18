Росія атакувала Запорізьку область дронами-камікадзе: Єрмак повідомив про збиття

Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили п'ять дронів-камікадзе російської армії у Запорізькій області.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"В Запорізькій області було збито 5 шахідів", – зазначив Андрій Єрмак.

Раніше роботу ППО в Запоріжжі підтвердив секретар міськради Куртєв.

Нагадаємо, що у Запоріжжі на Великдень лунали вибухи. Було оголошено повітряну тривогу.

14 квітня понад 60 разів впродовж лише однієї доби з артилерії, авіацією, застосовуючи безпілотники та реактивні системи залпового вогню, ворог обстріляв Запоріжжя. Особливо постраждали села Пологівського району, біля Кам’янського, Оріхова та на Гуляйпіллі. Через інтенсивний ворожий вогонь, дуже рідко можуть дістатися волонтери.

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