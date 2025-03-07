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Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху

Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху

Велику частину України охопила повітряна тривога 7 березня 2025 року / Фото: ТСН.ua

У повітряному просторі України перебуває чимало ворожих дронів.

У ніч проти 7 березня 2025 року з'явилося оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА.

Про це інформують ПС ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

  • БпЛА на Харківщині, курс - південний/південно-західний/західний/північно-західний;
  • БпЛА на заході Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі, заході та півдні Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півдні Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на півночі Вінниччини, курс - західний;
  • БпЛА на межі Полтавщини і Дніпропетровщини, курс - західний;
  • БпЛА на півдні і сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;
  • БпЛА на Запоріжжі, курс - північний.

Нагадаємо, що раніше у ПС ЗСУ підтвердили інформацію моніторингових каналів про зліт ворожих Ту-95

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