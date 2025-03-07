Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху

У ніч проти 7 березня 2025 року з'явилося оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА.

Про це інформують ПС ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

БпЛА на Харківщині, курс - південний/південно-західний/західний/північно-західний;

БпЛА на заході Сумщини, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі, заході та півдні Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;

БпЛА на півдні Київщини, курс - західний;

БпЛА на півночі Вінниччини, курс - західний;

БпЛА на межі Полтавщини і Дніпропетровщини, курс - західний;

БпЛА на півдні і сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;

БпЛА на Запоріжжі, курс - північний.

Нагадаємо, що раніше у ПС ЗСУ підтвердили інформацію моніторингових каналів про зліт ворожих Ту-95.

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