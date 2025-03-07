Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху

У повітряному просторі України перебуває чимало ворожих дронів.
У ніч проти 7 березня 2025 року з'явилося оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА.
Про це інформують ПС ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
- БпЛА на Харківщині, курс - південний/південно-західний/західний/північно-західний;
- БпЛА на заході Сумщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі, заході та півдні Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;
- БпЛА на півдні Київщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі Вінниччини, курс - західний;
- БпЛА на межі Полтавщини і Дніпропетровщини, курс - західний;
- БпЛА на півдні і сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;
- БпЛА на Запоріжжі, курс - північний.
Нагадаємо, що раніше у ПС ЗСУ підтвердили інформацію моніторингових каналів про зліт ворожих Ту-95.
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