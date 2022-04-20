Росія атакуватиме маршрути, якими перевозять озброєння ЗСУ - Пентагон

У США вважають, що Росія буде атакувати маршрути, якими перевозять озброєння для Збройних сил України.

Про це заявив представник Пентагону, пише CNN.

За його словами, росіяни можуть спробувати зруйнувати мости, дороги, рейси, якими в країну доставляють зброю і боєприпаси. Раніше вони не часто завдавали ударів по таким цілям.

У Пентагоні впевнені, що таким чином росіяни нічого не досягнуть через обсяг допомоги.

Крім того, США і НАТО оцінили, що українські сили дуже ефективно використали вже надіслане озброєння проти ЗС РФ, наголосили в Пентагоні.

Нагадаємо, США планують надати ще один пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів.

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