Росія атакує Харківську область ракетами та безпілотниками - лунають вибухи

У Харкові та області оголошена повітряна тривога.
У Харківській області пролунали вибухи. Росія атакує регіон балістичними ракетами та ударними дронами-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє командування Повітряних сил.
За повідомлення ПС, існує загроза балістики для Харкова з Бєлгородської області Росії. А також у напрямку Лозової на Харківщині зафіксували "Шахеди".
У Мережі повідомили про вибухи у Харківській області. Голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про атаку. За його даними, росіяни атакують Чугуїв та району ракети С-300.
"До уваги жителів міста Чугуїв та району: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали близько чотирьох ударів, попередньо: ракети С-300", - написав він.
Додамо, що станом на 16:20 у низці областей України лунає повітряна тривога. Зокрема, почервоніли південні, східні та частково центральні.
Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня Росія атакувала Харків ракетами та дронами. Цілями окупантів стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель. Є багато постраждалих.
Провідні новини сьогодні:
- Посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон: що пишуть у Мережі та що кажуть прикордонники
- Вседозволеність ТЦК і порушення принципів демократії: адвокатка "рознесла" новий законопроєкт про мобілізацію
- Атака Росії по Україні 29 грудня: навіщо Путін витрачає ракети на Київ та до чого тут помста за Різдво