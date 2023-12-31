Росія атакує Харківську область ракетами та безпілотниками - лунають вибухи

У Харкові та області оголошена повітряна тривога.

У Харківській області пролунали вибухи. Росія атакує регіон балістичними ракетами та ударними дронами-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

За повідомлення ПС, існує загроза балістики для Харкова з Бєлгородської області Росії. А також у напрямку Лозової на Харківщині зафіксували "Шахеди".

У Мережі повідомили про вибухи у Харківській області. Голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про атаку. За його даними, росіяни атакують Чугуїв та району ракети С-300.

"До уваги жителів міста Чугуїв та району: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали близько чотирьох ударів, попередньо: ракети С-300", - написав він.

Додамо, що станом на 16:20 у низці областей України лунає повітряна тривога. Зокрема, почервоніли південні, східні та частково центральні.

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня Росія атакувала Харків ракетами та дронами. Цілями окупантів стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель. Є багато постраждалих.

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