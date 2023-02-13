Росія атакує Харківську область: що відбувається на Куп'янському напрямку

У Харківській області посилились обстріли міста Куп'янськ та навколишніх сіл, волонтери евакуюють місцевих жителів. В українській розвідці не виключають, що окупанти на Харківщині спробують піти у наступ через російський кордон.

ТСН.ua зібрав подробиці про ситуацію на Куп'янському напрямку.

Зокрема, 13 лютого на Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп'янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Deepstatemap

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов показав наслідки обстрілів. За його словами, у Куп'янську були пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

Видання "АрміяInform" також оприлюднило фото "прильотів" у Куп'янську.

"Не маючи успіхів на полі бою, ворог тероризує місцеве населення й нищить цивільну інфраструктуру. Після звільнення міста ворог періодично завдавав ударів по цивільних підприємствах і навчальних закладах, та останній місяць окупанти гатять саме по житлових кварталах. Коли заїжджаєш у місто, всюди бачиш свіжі вирви й зруйновані внаслідок російських артилерійських обстрілів будівлі. Артилерійська канонада й періодичні вибухи, на жаль, вже стали частиною повсякденного життя. Місцеві вже звикли до щоденних обстрілів і кажуть, що зараз вони мають хаотичний характер, бо влучання є в різних районах міста", - йдеться в публікації.

Фото: АрміяInform

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про активні бойові дії на Куп'янському напрямку.

"Ворог підсилив свою присутність на лінії зіткнення та випробовує наші лінії оборони, шукаючі слабкі місця. Наші захисники надійно тримають свої позиції та готові до будь-яких можливих дій ворога", - розповів він 10 лютого.

З прифронтових селищ евакуюють людей

Як повідомляє "Суспільне", волонтери "Червоного Хреста" активно евакуюють жителів Куп'янського району на Харківщині. Волонтер Ігор Клименко розповів виданню, що за останні два тижні обстріли у Куп'янському районі почастішали, й більше людей просять вивезти їх у безпечне місце.

Водночас, влада Куп'янського району наголошує, що всі державні органи продовжують виконувати свої функції.

"Останні декілька днів ворог наполеглево розповсюджує інформацію про евакуацію державних органів, вивіз майна організацій і установ та, нібито, заклики до евакуації місцевих мешканців на тлі майбутнього масованого наступу в районі міста Куп'янськ. Районна військова адміністрація, СБУ, Національна поліція, прокуратура Куп'янського району знаходяться на робочих місцях та продовжують належним чином виконувати свої функції. Збройні сили України тримають ситуацію під повним контролем", - повідомив перший заступник голови Куп'янської РДА Андрій Канашевич.

Що кажуть про загрозу наступу Росії

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький не виключає наступу армії Росії через кордон на Куп'янському напрямку.

"Бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп'янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області", - зазначив Скібіцький.

За даними видання The New York Times, Росія може відкрити на Харківщині новий фронт, щоб відволікти Сили оборони України від боїв на Донбасі.

"Атака з нового фронту, ймовірно, означала б наступ з території самої Росії, тому українці уважно стежать за рухами навколо прикордонного міста Суми, а також за будь-якими спробами повернутися до Харківської області", - пише видання.

Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан не вірить у можливість відкриття Росією нового фронту на Харківщині.

"Відкриття нового фронту зі стратегічної точки зору жодного плюсу для росіян не несе. Це навпаки розтягне їхні війська. У них і так проблеми – вони тисячу кілометрів фронту наситити не можуть. Вони зараз перекидають резерви за рухом наших резервів", – зазначив Світан у коментарі "24 каналу".

Бійці Сил оборони України у Харківській області запевнили ТСН.ua, що для них наступ окупантів з півночі несподіванкою не буде.