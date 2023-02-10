Росія атакує Київську область іранськими дронами: в ОВА попередили про небезпеку

Російські терористи вночі, 10 лютого, запустили іранські дрони по Київській області. Людей закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки є реальна небезпека.

Про це повідомили в Київській ОВА.

"Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких!", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу на Київщини оголосили о 21:45. Небезпека триває.

Нагадаємо, в Одеській області вночі, 10 лютого, вдалось знищити чотири дрони Shahed 136.

Також ввечері, 10 лютого, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили ППО в області знищили три російські дрони, якими окупанти намагались атакувати регіон.

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