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Росія атакує Київську область іранськими дронами: в ОВА попередили про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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3324
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Росія атакує Київську область іранськими дронами: в ОВА попередили про небезпеку

Жителів Київщини закликають перебувати в безпечних місцях.

Російські терористи вночі, 10 лютого, запустили іранські дрони по Київській області. Людей закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки є реальна небезпека. 

Про це повідомили в Київській ОВА. 

"Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких!", - йдеться у повідомленні. 

Повітряну тривогу на Київщини оголосили о 21:45. Небезпека триває. 

Нагадаємо, в Одеській області вночі, 10 лютого, вдалось знищити чотири дрони Shahed 136.

Також ввечері, 10 лютого, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили ППО в області знищили три російські дрони, якими окупанти намагались атакувати регіон. 

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Дата публікації
Перегляди
3324
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