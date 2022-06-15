Росія атакує одразу на девʼяти напрямках: Залужний розповів про запеклі бої на Луганщині

Росія атакує одразу на девʼяти напрямках: Залужний розповів про запеклі бої на Луганщині

Російські окупанти атакують Луганську область одночасно на девʼяти напрямках.

Ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ключовою точкою оборони є місто Сєвєродонецьк. Саме його зараз захищають сміливі українські воїни.

"Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках. Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач подякував сміливим захисникам та захисницям, які ціною власного життя боронють Луганщину.

"Всі, хто сьогодні в строю, - герої. Дякую вам за службу! Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України! Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам! Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо! Слава Україні!" - написав Валерій Залужний.

Нагадаємо, генерал США прокоментував частковий успіх Росії на Донбасі.

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