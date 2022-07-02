Росія атакує ракетами житлові квартали, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів - Подоляк

Росія змінила тактику та більш потужно атакує крилатими ракетами наші міста.

Росія завдає ударів крилатими ракетами по житлових кварталах, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю 24 каналу.

"Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть вибудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на певні поступки Росії. З одного боку, вони абсолютно не зважають на те, як на це реагує світ – на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів. Вони примушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "ходімо на якісь територіальні поступки", - сказав Подоляк.

Він додав, що росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж казали "давайте якось ту війну закінчувати".

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російські літаки цинічно завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області, коли люди спали.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про 21 жертву та 38 постраждалих. У зв'язку з трагедією 2 липня в області оголошено День жалоби за загиблими.

Відомо, російські окупанти випустили по Білгород-Дністровському району Одеської області три ракети Х-22. Ракети були запущені літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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