Росія атакує Україну ракетами "Циркон": Буданов назвав мету окупантів

Росія атакує Україну ракетами "Циркон", аби пробити нашу систему ППО.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов в ефірі телеканалу "Рада".

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"Ракета "Циркон" насамперед - це протикорабельна ракета. У неї досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", Російська Федерація сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряно оборони - ось і вся логіка, і нічого іншого там немає", - пояснив він.

За даними головного розвідника, в окупованому Криму розташовані кілька пускових установок, із яких Росія завдає удари "Цирконами".

"Технічні можливості запускати "Циркони" по Україні в Росії є в тимчасово окупованому Криму. Там є як мінімум кілька пускових установок для запуску цих ракет - берегові ракетні комплекси, які можуть застосовувати ракети "Циркон", - додав Буданов.

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Нагадаємо, у Росії визнали, що атакували Україну "Цирконом".

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