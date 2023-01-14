Росія атакує Україну ракетами: у Дніпрі пролунав потужний вибух

Після оголошеної повітряної тривоги 14 січня у Дніпрі пролунав потужний вибух.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.

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Під час повітряної тривоги близько о 15:40 у місто прогримів потужний вибух. Наразі місцева влада це не коментує. Але голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав жителів області дотримуватися правил безпеки.

"Ще раз, знаходьтесь в безпечних місцях до кінця тривоги!!!", - написав очільник області.

Нагадаємо, в Україні втретє за день оголосили тривогу. Вона тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали "червоніти" західні регіони. Станом на 15:02 "тривога" у всій Україні.

Після цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші російські ракети уже у повітряному просторі України.

Відомо, під час повітряної тривоги спрацювали сили ППО в Миколаївській, Львівській областях.

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