Росія атакує Україну ворожими цілями: на Рівненщині спрацювала ППО

Впродовж вечора 12 жовтня над регіонами України ППО збиває ворожі об'єкти.
Голова Рівненської обласної війської адміністрації Віталій Коваль повідомив, що під час крайньої тривоги протиповітряна оборона (ППО) збила ворожу ціль на півночі регіону.
Про це очільник області написав у соціальних мережах.
"Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль. Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист! Перемога - за нами", - йдеться у його дописі.
Зауважимо, повітряну тривогу на території Рівненської області було оголошено від 18:38 до 19:19. Вона тривала 41 хвилину. Станом на зараз, як свідчить мапа тривог, сирени лунають у деяких областях, зокрема в Київській, Луганській, Черкаській та Вінницькій.
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Нагадаємо, Вінницьку область 12 жовтня атакували ворожі дрони-камікадзе. За даними голови Вінницької ОВА, сили ППО збили два такі безпілотники, тому в області було чутно звуки вибухів.
Цього ж дня ввечері кілька вибухів пролунали і на Черкащині. Місцева влада повідомила, що працює ППО через повітряну тривогу в сусідній області.
Окрім цього, про вибухи повідомляють у Житомирській та Київській областях. За попередньою інформацією, відпрацювали сили протиповітряної оборони.
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