Росія атакує Україну ворожими цілями: на Рівненщині спрацювала ППО

Голова Рівненської обласної війської адміністрації Віталій Коваль повідомив, що під час крайньої тривоги протиповітряна оборона (ППО) збила ворожу ціль на півночі регіону.

Про це очільник області написав у соціальних мережах.

"Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль. Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист! Перемога - за нами", - йдеться у його дописі.

Зауважимо, повітряну тривогу на території Рівненської області було оголошено від 18:38 до 19:19. Вона тривала 41 хвилину. Станом на зараз, як свідчить мапа тривог, сирени лунають у деяких областях, зокрема в Київській, Луганській, Черкаській та Вінницькій.

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Нагадаємо, Вінницьку область 12 жовтня атакували ворожі дрони-камікадзе. За даними голови Вінницької ОВА, сили ППО збили два такі безпілотники, тому в області було чутно звуки вибухів.

Цього ж дня ввечері кілька вибухів пролунали і на Черкащині. Місцева влада повідомила, що працює ППО через повітряну тривогу в сусідній області.

Окрім цього, про вибухи повідомляють у Житомирській та Київській областях. За попередньою інформацією, відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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