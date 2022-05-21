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Росія авіацією перевозить окупантів та техніку до прикордонних з Україною районів – Генштаб

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Росія авіацією перевозить окупантів та техніку до прикордонних з Україною районів – Генштаб

Фото: Getty Images

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті 87 дня повномасштабної війни Росії проти України.

Командування окупаційних військ РФ продовжує проводити приховану мобілізацію. Так росіяни заміщують військовослужбовців, яких ліквідували ЗСУ на території України.

Також ворог залучає людей з тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 21 травня.

"Для посилення угруповань ворог формує резерви зі складу 36-ї загальновійськової армії східного військового округу та активно використовує військово-транспортну авіацію для перекидання живої сили та матеріально-технічних засобів до прикордонних з Україною районів", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю та РФ. Росіяни завдають авіаударів та обстрілюють з важкого озброєння.

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