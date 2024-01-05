Росія б'є по Україні ракетами з КНДР: наскільки готова наша ППО та чому Москва шукає допомоги у своїх "друзів"

Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР і пускові установки до них. До такої ж угоди Москва близька з Іраном.

Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні, заявили США. Росія традійно заперечує будь-які зброєві угоди з КНДР та Іраном. Доки звучать заяви політиків, північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав до розширення виробництва ракет-носіїв у його країні.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ситуацію.

Північна Корея надала Росії балістичні ракети: окупанти вже обстрілювали ними Україну

Росія вже запускала по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, повідомив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі.

З його слів, нещодавно розсекречені розвіддані показали, що Північна Корея надала Росії пускові установки та кілька балістичних ракет.

За даними представника Білого дому, 29 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.

"Вона впала на відкритій місцевості на Запоріжжі, а запустили її з Воронезької області. Ракета подолала приблизно 460 км", — зазначив Кірбі.

А вже 2 січня 2024 року Росія запустила по Україні низку північнокорейських ракет, наслідки використання яких ще оцінюють.

"Ці ракети КНДР здатні уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів. Це значне посилення підтримки Росії з боку КНДР, що викликає занепокоєння", — додав Кірбі.

Він зазначив, що в обмін на балістичні ракети Пхеньян хоче отримати від Росії винищувачі, ракети класу "земля — повітря", бронетехніку, засоби виробництва балістичних ракет і провідні військові технології.

Путін під час зустрічі з ще одним диктатором / Фото: Associated Press

Якщо брати до уваги попередню заяву про ракети малої дальності, то, скоріше за все, йдеться про балістичні ракети KN-23 — вони ж "Хвасон-11Ga". Ці ракети значно більші за російські ракети "Іскандер".

Що кажуть у Повітряних силах України

Повітряні сили ЗСУ поки що не підтверджують використання Росією балістичних ракет із Північної Кореї.

Речник ПС Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час. Наприклад, щоб встановити, чим били — "Іскандером" чи С-300, потрібно кілька днів, зауважив він, оскільки ракети розлітаються на маленькі фрагменти.

"Заява відповідна від Сполучених Штатів була. Тому фахівці вивчатимуть певні якісь уламки, і тоді вже можна буде казати, чи є такий факт, чи немає. Поки що не можу цього підтвердити", — сказав речник.

Ігнат також заявив, що багато озброєння в КНДР — радянське або ідентичне російському, як й іранське, тому збивати ракети їхнього виробництва можна.

"Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не надто", — додав він.

Що відомо про постачання ракет з Ірану

Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану — постачання може відбутися цієї весни. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед американських посадовців.

Журналісти пишуть, що плани Москви викликали глибоке занепокоєння в адміністрації Джо Байдена. Переговори росіян про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірані активно просуваються, а нову військову допомогу для України ухвалити не так просто, бо Конгрес не схвалив додаткове фінансування до кінця 2023 року.

Росія отримує зброю від своїх "друзів" / Фото: Associated Press

Доправити іранські ракети можуть вже цієї весни, якщо закупівлю продовжать, але офіційні особи США не вірять, що угода завершена.

Американські офіційні особи заявили, що бажання Москви придбати іранські ракети стало очевидним у середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський полігон, де ознайомилася з балістичними ракетами і повʼязаним з ними обладнанням. Ракети, зокрема малої дальності Ababil, росіянам представили Повітряно-космічні сили "Корпусу вартових ісламської революції Ірану" (КВІР).

Цей візит, який раніше не розголошувався, відбувся після вересневого візиту міністра оборони Росії Сергія Шойгу до штаб-квартири Повітряно-космічних сил КВІР в Тегерані. За словами американських посадовців, під час цього візиту Шойгу оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем

Довідка: Тегеран представив ракету Ababil під час російського форуму озброєння "Армія 2023". Відомі деякі характеристики:

довжина корпусу — 3,7 метра

стартова маса — 240 кілограмів

дальність пуску — до 86 км

Було представлено одразу дві модифікації зброї, які відрізняються системами наведення. Це звичайна версія Ababil, у якій використовується інерційна система для стрільби за координатами, а також Ababil OP з оптико-електронною системою наведення на ціль. Повідомляється, що пуск балістичних ракет Ababil має відбуватися з контейнерної пускової установки на 8 комірок.

Іран постачає Росії безпілотники, якими Кремль руйнує критичну інфраструктуру України.

Іран робить суперечливі заяви щодо постачання зброї - спочатку заперечував, потім казав, що давали дрони до початку повномасштабної війни. Хоча деталі, які дістала Україна зі збитої техніки, вироблені вже після 24 лютого.

Питання санкцій проти цих країн - КНДР та Ірану - мають намір порушити на засіданнях Ради безпеки.

Однак жодного обов'язкового до виконання рішення Радбез ухвалити не зможе, оскільки Росія, як постійний член Ради безпеки з правом вето, незмінно блокує спроби засудити або покарати її.

Що кажуть аналітики

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) ще раніше писали, що Росія намагається отримати балістичні ракети з-за кордону, оскільки вони за певних обставин є більш ефективними для ураження цілей в Україні.

Російські війська регулярно застосовують балістичні ракети малої дальності для атак по українських містах, розташованих ближче до лінії фронту, і ці ракети, на думку військових аналітиків, більш ефективно обходять українські системи ППО.

"Російські війська перепрофілювали ракети ППО С-300 і С-400 для завдання ударів по наземних цілях в Україні, і українська влада визнала, що українській ППО важко перехопити ці нестандартні ракетні атаки за допомогою власних систем С-300", – йдеться в звіті ISW.

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, іранські та північнокорейські ракети насамперед є загрозою для прикордонних і прифронтових областей України.

Наприклад, бойова частина Zolfaghar, виробництвом яких займається Іран, під час польоту від'єднується від розгінного блоку.

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