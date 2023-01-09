Б'ють ними здалеку: у розвідці розсекретили страх РФ за свої новітні літаки Су-57 (супутникове фото)

Країна-агресорка РФ майже напевне використовує своїй найновіші винищувачі Су-57 для запуску ракет по Україні, але робить це тільки зі своєї території, щоб не втрати свої сучасні літаки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Су-57 FELON є найдосконалішим російським надзвуковим бойовим реактивним літаком п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та найсучаснішу авіоніку. Повітряно-космічні сили Росії майже напевно використовували його щонайменше від червня 2022 року.

Однак, ці місії Су-57 ймовірно, обмежувалися польотами над російською територією та запуском ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" на територію України.

Останні комерційно доступні знімки показують п’ять FELON, розміщених на авіабазі Ахтубінськ (Астраханська область, РФ), де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.

"Росія, швидше за все, надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 над Україною. Це свідчить про те, що Росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні", - додають у Британії.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та збили три ворожих гелікоптери. Таким чином, станом на 9 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 111 760 осіб.

Як повідомлялося, зенітники на сході збили ворожий гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан".

Раніше у небі над Маріуполем спалахнув російський літак, який летів до Ростова.

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