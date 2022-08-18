Росія била по цивільних: очільник Сумської ОВА показав руйнівні наслідки ворожого обстрілу (фото)

Загарбники не припиняють вести вогонь по прикордонних районах України.

Російські окупанти вранці 18 серпня обстріляли Білопільську громаду - зафіксовано 15 прильотів зі ствольної артилерії по селу Павлівка.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький та показав наслідки ворожої атаки.

"Русня била по цивільних: пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та зруйнована школа. На щастя, обійшлося без людських жертв", - написа він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 176-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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