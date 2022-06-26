Росія била по Києву високоточними ракетами: Жданов прокоментував влучення у дитячий садок і житловий квартал

РФ посилила ракетні обстріли України. Зокрема, удари по столиці були нанесені високоточною зброєю.

Як і передбачалося, російські окупанти посили ракетні атаки по Україні. За минулу добу була випущена 51 ракета по всій українській території, і західним областям дісталося, і південним, і центральним.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Сьогодні зранку, близько 9:00, був удар по Києву – чотири ракети досягнули цілі – влучили у житлові квартали. Жодних військових об’єктів, як уже намагається виправдовуватися РФ, куди влучили ракети (а це високоточні ракети, не ті, які можуть відхилятися на 200-300 метрів, котрими вони били раніше), там нема. Одна з них упала на території дитячого садочку, добре, що він не працює. Там величезна вирва. І одна ракета влучила у житловий будинок, є загиблі та поранені. Розбір завалів продовжується. Під завалами є люди, вони ще живі, чутно крики про допомогу", - розповів Жданов.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з регіону Каспійського моря для ранкової атаки Києва.

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