Росія більше не зможе виробляти гіперзвукові ракети "Кинжал"

Санкції проти оборонної промисловості позбавляють РФ доступу до ключових елементів, що необхідні для модернізації та виробництва сучасної зброї.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія більше не може продовжувати програми виробництва сучасного озброєння. Зокрема, гіперзвукові авіаційні ракетні комплекси Кинжал.

Про це він повідомив в ефірі єдиного телемарафону.

“Виробляти сучасні ракети чи модернізувати існуючі Росія позбавлена таких можливостей. Тому що, якщо російський оборонно-промисловий комплекс мав і раніше проблеми, заборгованості перед банками, невиконання, до речі, оборонного замовлення в Росії ще в 2018−2019 роках, то зараз, після того, як Захід запроваджує додаткові санкції саме проти сектору оборонної промисловості Росії, вони фактично позбавляються доступу до ключових елементів, які необхідні для модернізації та виробництва сучасного озброєння”, — сказав Мусієнко.

Раніше стало відомо, що Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових зусиль в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.

Як відомо, У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля. Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам РФ перестали продавати готівкову валюту.

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