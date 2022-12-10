Росія більше не зможе запускати по 100 ракет за раз: експерт пояснив наслідки атак на аеродроми країни

Країна-агресорка змушена розосереджувати свої бомбардувальники, що дуже б’є по логістиці.

Атаки на авіабази в Росії змусили країну-агресорку розосередити свої бомбардувальники, через що ускладнилось постачання ракет до них. Тож РФ не зможе влаштовувати масовані ракетні атаки по Україні.

Про це військовий експерт Павло Нарожний розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Росія, звісно, злякалася і почала ховати свої Ту-195 та Ту-160 від ударів українських дронів. Вони це роблять, щоб розосередити, щоб не було єдиної точки, якою був "Енегельс", "Дягілєво", – пояснив експерт.

"Це дуже сильно б’є по їхній логістиці, дуже важко буде доставляти ракети до їхніх ракетоносців. Тому вони не зможуть робити такі масовані атаки, тобто за раз до 100 ракет стріляти", – зазначив Нарожний.

Він також назвав атаки на два російські аеродроми доволі успішними, незважаючи на пошкодження лише двох бомбардувальників.

"Я думаю, що з часом наші військові відточать свою практику, своє вміння, і ми будемо знищувати 5-10 ракетоносців за одну атаку. Чим більше буде знищено, тим менше буде у росіян можливості по нас стріляти", – сказав експерт.

За його оцінками, навіть за умов ураження 1-2 російських бомбардувальників за одну атаку, за кілька місяців вдасться знищити 30-40% флоту стратегічної авіації РФ.

Атаки на аеродроми в Росії

Російські аеродроми "Енгельс" та "Дягілєво" були атаковані 5 грудня. Спершу повідомлялося про вибухи там, а згодом Міноборони країни заявило про нібито атаку дронами. Внаслідок атак пошкодження отримали два бомбардувальники Ту-95.

Низка експертів та західні ЗМІ вважають, що цих ударів дронами завдала Україна, проте сама держава не підтверджувала, але й не спростовувала таку інформацію.

Після цього росіяни почали переміщувати бомбардувальники з обох аеродромів у інші місця, щоби, ймовірно, уникнути повторних атак.

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