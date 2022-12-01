Росія бомбардує Україну із 40 аеродромів: у ЗСУ розповіли, як можна припинити ракетні обстріли

Росія запускає ракети по Україні із 40 аеродромів. Щоб ракетні удари припинилися, Україні теж необхідно мати далекобійну зброю.

Про це в ефірі Апостроф TV сказав речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Йдеться про аеродроми в окупованому Криму, в Білорусі, а також в Росії. Кожен аеродром може приймати певні типи авіації. Для росіян важливе розосередження тактичної авіації по різних аеродромах, щоб мати різні варіанти та різні дистанції до тих об'єктів, які противник збирається атакувати. Україна вже не раз говорила, що дійсно нам треба мати на озброєнні певні типи далекобійної зброї, якою ми могли б стримувати ворога на тому чи іншому напрямку", – зазначив він.

Ракетні удари по Україні

Російські терористи від 24 лютого масовано обстрілюють Україну ракетами. За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія за 9 місяців війни завдала 16 тисяч ракетних ударів, 97% з яких - по цивільних об'єктах.

Від 10 жовтня окупанти масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Розвідка вважає, що таким чином окупанти хочуть залишити українців без тепла та електрики під час сильних морозів.

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