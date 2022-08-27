Росія боїться: британська розвідка назвала причину активізації окупантів на Донбасі

Росія боїться великого контрнаступу України, тому проводить атаки на Донбасі, аби закріпити підрозділи ЗСУ і не допустити їх просування.

За останні п'ять днів збільшилася інтенсивність російських атак на Донецькому напрямку. На північ від Донецька йдуть запеклі бої в районі міст Сіверськ і Бахмут.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, російські сили просунулися до центру селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Однак загалом російські війська не досягли відчутних успіхів.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія активізувала свої зусилля на Донбасі, намагаючись відтягнути або зв'язати додаткові українські підрозділи на тлі чуток про те, що Україна планує великий контрнаступ", - зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, Україна до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Американський військовий розповів, що для цього необхідно.

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