Росії бракує техніки: на війну перекинули рідкісну арктичну версію ЗРК "Тор-М2ДТ" на базі всюдихода

Таких машин у країни-агресорки – не більше восьми і закуповувалися вони виключно для Арктики.

Російські війська почали використовувати у війні проти України рідкісну арктичну версію зенітно-ракетного комплексу "Тор-М2ДТ" на базі всюдихода.

Про це повідомили на телеканалі Міноборони Росії "Звезда".

Застосування цієї арктичної техніки пояснюється настанням зими. Водночас не згадується про те, що таких машин у Росії – не більше восьми і закуповувалися вони виключно для Арктики, де умови далеко не нагадують м'які українські зими.

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Так, на на машині нанесена позначка у вигляді літери "V". Система побудована на базі шасі всюдихода ДТ-30ПМ-Т1, виготовленого на Ішимбайському транспортному машинобудівному заводі. Заявлено, що ЗРК "Тор-М2ДТ" здатний уражати цілі за умов роботи засобів радіоелектронної боротьби.

У матеріалі Defence-Blog йдеться, що комплекс назвали арктичним, адже його розробляли для відповідного клімату. Версію "Тор-2М" у Росії вперше показали 2017 року, а перша партія надійшла до збройних сил країнивже наступного року.

У статті зазначається, що Росія вже не вперше змушена перекидати всюдиходи до України через брак справної техніки. За період повномасштабної війни українські війська знищили не один всюдихід ДТ-30.

Нагадаємо, в листопаді військовий експерт Роман Світан спрогнозував, що у найближчі пів року російська армія зіткнеться з повною відсутністю важкої техніки і буде змушена звернутися по допомогу до своїх нечисленних союзників.

А політичний та економічний експерт Валерій Клочок заявив про проблеми в РФ з озброєнням та боєприпасами, яких зокрема не вистачає для мобілізованих, і ті скаржаться на застарілі зразки.

Водночас аналітик Defense Express Сергій Згурець підрахував, що російська армія має потенціал в артилерії, важкій техніці та живій силі ще майже на рік активних бойових дій.

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