Росія будує наплавний міст біля Херсона для перекидання військ - британська розвідка

Переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном та сходом.
На вихідних Росія почала перекидати баржі на позиції для будівництва масивного плавучого мосту через Дніпро, безпосередньо поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом. Однак цей міст буде вразливий для українських ударів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Переправа є ключовою сполучною ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом", - йдеться у огляді.
Протягом декількох тижнів російські війська покладалися на поромну переправу через водний шлях. За даними британської розвідки, якщо Росія добудує імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.
"Плавучий міст як і раніше буде вразливий для українських наступальних дій", - повідомляє розвідка.
Нагадаємо, ЗСУ обстріляли Антонівський міст у той час, коли ним їхала колона окупантів.
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