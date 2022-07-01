"Росія - це гопник": Подоляк відреагував на цинічні ракетні обстріли України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порівняв країну-агресорку з малоінтелектуальною людиною, яка проявляє свою злість до інших людей.

Росія довгий час намагаламся приховати свою справжню сутність, однак насправді це країна, яка ненавидить навколишній світ.

Про це Подоляк заявив під час марафону на телеканалі "Freeдом".

"Давайте об'єктивно. Це (перехід окупантів на безжальну тактику щодо цивільних - ред.) неминуче мало статися. РФ ставитися до категорії... Якщо привести аналогію, це така людина-гопник. Якщо вона відчуває опір, на неї дивляться з огидою всі навколо, вона починає панікувати і використовувати найбільш демонстративні форми прояву своєї ненависті. Росія зараз поводиться так, як має поводитися Росія, на жаль. Насправді це країна, яка ненавидить навколишній світ. Візьміть таке саме пропите обличчя, яке п'є з горла горілку, щербато посміхається, бо на стоматологію грошей не вистачає. Ця особа і є реальна культура Російської Федерації. Тому і мислення там таке", - додав він.

Подоляк наголосив, що Росія показала свою неефективність з точки зору захоплення України, зазнала репутаційних втрат. Тепер росіяни демонструють свою озлобленість, атакуючи мирних жителів.

"Думали, що весь світ буде стояти на колінах, у них будуть тремтіти ноги, Україна швиденько зламається... Сьогодні все йде іншим шляхом. Україна виглядає вкрай ефективно з точки зору управління військовим процесом як таким. Зрозуміло, що у нас жертви, зрозуміло, що багато проблем, не вистачає військових ресурсів, тому що ми перш за все не експансіоністська держава, але тим не менше. Росія виглядає на тлі України дуже мізерно в репутаційному плані. На глобальних ринках до Росії ставляться з крайньою зневагою. Навіть на засіданні G7 це було підкреслено демонстративно: подивіться на цього напівоголеного мачо, подивіться на нього, це огидний персонаж в людській історії і це викликає озлоблення. А що коли людина малоінтелектуальна, як вона проявляє свою злість? Починає бити по найбільш незахищеним верствам населення. Бере крилату ракету, тому що може собі дозволити", - додав він.

Нагадаємо, що голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що 1 липня Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН через порушення Росією конвенції про геноцид.