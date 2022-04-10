Росія – це не Ironman, а спортсмени, накачані анаболіками – Гайдай

Гайдай зазначив, що якби ворог міг, то вже давно висадився б в Одесі або утримав би Миколаїв.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупантам не вдасться захопити Херсонську, Харківську та Запорізьку області.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді" зазначивши, що у армії РФ немає таких потужностей.

Гайдай зазначив, що якби ворог міг, то вже давно висадився б в Одесі або утримав би Миколаїв.

"Навіть, якщо ситуативно якось проб'ються трохи, наші хлопці будуть так стояти, що вони дуже втомляться. Це як після величезного марафону: далі кажуть сідати на умовний самокат і їхати ще 30 кілометрів. Це вже Ironman, а ми побачили, що Росія – це не Ironman, а спортсмени, накачані анаболіками. Все, що в них є – стероїди. Але розкачаний і стероїдний тип здувається на марафоні, тому що нічого не вміє. Форма є, а сили немає", – прокоментував він.

Нагадаємо, Гайдай також наголосив, що РФ не воювала з рівними собі країнам – завжди нападала на слабших.

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