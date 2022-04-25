Росія частково блокує Харків та руйнує місто артилерією – Генштаб

Триває часткове блокування російськими військами Харкова.

Ворог продовжує руйнувати місто та вражати позиції захисників області із застосуванням авіації та артилерії.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 25 квітня.

"В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка - Заводи та Дібровне - Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 25 квітня Генштаб оновив дані про втрати окупантів. ЗСУ знищили майже 22 тисячі особового складу та понад 180 літаків.

У Харківській області ворог завдав ударів по Чугуєву та Золочеву, запеклі бої тривають на Ізюмщині

Читайте також: