Росія через колосальні втрати техніки біля Кринок залучила танковий полк для її евакуації – Forbes

Окупаційній армії Росії для евакуації своєї пошкодженої техніки під Кринками Херсонської області виділили 17-й танковий полк. Це свідчить про інтенсивність російських втрат.

Про це пише Forbes.

За даними видання, у середині 2023 року Кремль сформував нову польову армію навколо 70-ї механізованої дивізії, об'єднавши три механізовані полки - 24-й, 26-й та 28-й – з артилерійською бригадою та 17-м танковим полком.

Вже у вересні новосформована 18-та загальновійськова армія передислокувалася на лівий берег Дніпра в Херсонській області, де зіткнулася з 35-ю бригадою морської піхоти України, яка переправилася через Дніпро та закріпилася на плацдармі в Кринках на українському березі.

Зараз 17-й танковий полк РФ відповідає за евакуацію десятків одиниць техніки, втраченої росіянами під час невдалих спроб вибити українських морських піхотинців з Кринків на Херсонщині.

"17-й танковий полк 70-ї мотострілецької дивізії вже два тижні намагається евакуювати пошкоджену та нерухому бронетехніку з активної зони бойових дій у районі Кринок", - зазначає Український центр оборонних стратегій.

Ця евакуація залучає як звичайні ремонтні та евакуаційні підрозділи, так і 2-й танковий батальйон полку.

"Те, що цілий танковий полк із потенційно десятками танків T-90, присвячений завданням евакуації, говорить про інтенсивність російських втрат навколо Кринок", – пише видання.

За три місяці невдалих контратак через українські зони знищення дронів та артилерії, а також через міни, які дрони скидають вночі, 18-та загальновійськова армія та інші формування на Херсоншині втратили щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили лише 33 одиниці техніки, здебільшого на правому березі Дніпра.

"Не всі втрати є повним списанням... якщо росіянам вдасться відновити величезні кораблі та відправити їх на ремонтні підприємства. Ретельність, з якою українські бригади відновлюють власні пошкоджені машини, пояснює, чому, наприклад, майже всі українські 21 Leopard 2A6 німецького виробництва отримали пошкодження, але, можливо, половина з них все ще в строю", - пише Forbes.

Нагадаємо, у районі Кринок росіяни сконцентрували близько 10 тисяч військових. Окупанти намагаються вибити ЗСУ із зайнятих позицій.

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