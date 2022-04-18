Росія через санкції не зможе виготовляти нове озброєння - Зеленський

Загалом, у країни незабаром почнуть закінчуватися ракети.

Щодня російські військові обстрілюють Україну ракетними установками. Втім, запаси незабаром закінчаться, а через санкції країна не зможе їх поповнити.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головнокомандувач наголосив, що коли проти країни-агресорки запровадять ще більш жорсткіші санкції, то РФ не зможе відновити ракетний потенціал.

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"Завершується 54-й день нашої оборони проти російського вторгнення. Російська армія не збавляє темпи у використанні ракет проти України. Хоча вже мала би усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій та коли будуть запроваджені ще жорсткіші санкційні обмеження – відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним", - зазначив Зеленський.

Разом з тим, президент наголосив, що Росія взагалі не зможе виготовляти нове озброєння: ані артилерію, ані літаки, ані гвинтокрили, ані крейсери.

"Російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної самодемілітаризації РФ. Схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями. Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії. Жодний із ракетних ударів не змінив для Росії ситуації якось принципово. Якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде такий – це стратегічна безглуздість", - додав президент.

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Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Зеленський повідомив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Там зараз перебуває значна частина армії РФ.

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