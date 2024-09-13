Росія чим завгодно намагається захистити Кримський міст від українських дронів: з'явилися фото

Російські окупанти продовжують посилювати захист Кримського мосту від можливих атак дронів та ракет. Для цього встановлюються нові системи оборони, включаючи металеві загорожі, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інші засоби захисту.

Про це пише "Крым.Реалии".

Так, вздовж південного боку Кримського мосту були встановлені спостережні пункти, кулеметні "гнізда" та позиції для протиповітряної оборони (ППО), які захищені маскувальними сітками. Окрім того, на протилежному боці острова встановлено лінію металевих загороджень, що нагадують тетраедри. Ці конструкції, ймовірно, використовуються як хибні цілі для українських ракет і дронів.

Особливу увагу Росія приділяє посиленню роботи систем радіоелектронної боротьби. Системи РЕБ мають на меті протидіяти електронним сигналам українських дронів та ракет, роблячи їх менш ефективними або повністю виводячи з ладу. Металеві конструкції також допомагають збивати з пантелику системи наведення високоточних українських ракет.

Росія намагається захистити Кримський міст від українських дронів / Фото: Крым.Реалии

Росія намагається захистити Кримський міст від українських дронів / Фото: Крым.Реалии

Росія намагається захистити Кримський міст від українських дронів / Фото: Крым.Реалии

Нагадаємо, що раніше Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував фотографії, на яких видно розміщення зенітно-ракетного гарматного комплексу (ЗРПК) "Панцир-С1" безпосередньо на Керченському мосту. Це є виставковий зразок російської зброї.

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