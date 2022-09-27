Росія чотирма ракетами обстріляла Харків: у деяких районах міста немає електрики

У Харкові зафіксувати чотири "прильоти", в деяких районах міста відсутнє електропостачання.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян", - повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харкові та Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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