Росія чотирма ракетами обстріляла Харків: у деяких районах міста немає електрики

У вівторок, 27 вересня, Росія ракетами вкотре обстріляла Харків.
У Харкові зафіксувати чотири "прильоти", в деяких районах міста відсутнє електропостачання.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян", - повідомив Ігор Терехов.
Нагадаємо, у Харкові та Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
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