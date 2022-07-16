Росія цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини - Україна в ООН

Росіяни обстрілами цілеспрямовано знищують об’єкти культурної спадщини по всій Україні - від Луганщини до Львівщини.

Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва під час неформальної зустрічі в Раді Безпеки ООН, - пише Укрінформ.

«Уся культурна спадщина всієї країни, як матеріальна, так і нематеріальна, нині зазнає нападів і має бути захищена для всього людства», - сказала вона.

З 453 пошкоджених чи зруйнованих об’єктів культури, перевірених співробітниками міністерства, 128 мають статус пам’яток, 147 є культовими спорудами, 33 - музеї та заповідники, 59 - культурні центри, театри та кінотеатри, 40 - бібліотеки.

Зруйновано або пошкоджено 136 споруд, що належать християнським громадам, чотири – мусульманським, шість – юдейським.

Чуєва нагадала, що деякі напади Росії були спрямовані безпосередньо на знищення об’єктів культури, зокрема музею Григорія Сковороди в Харківській області та краєзнавчого музею в Іванкові на Київщині.

Пошкодження та руйнування, вчинені внаслідок ракетних ударів, бомбардувань і артилерійських обстрілів, зафіксовані в 15 областях, що охоплюють усю територію України - від Луганської та Донецької областей до Львівщини.

Деякі музейні колекції, як, наприклад, у Маріуполі та Мелітополі, були викрадені й вивезені загарбниками, додала заступниця міністра.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.

Також російські окупанти у вівторок, 5 липня, випустили три ракети по Одеській та Миколаївській областях.

Ввечері Росія також обстріляла Хмельницький район. Було зафіксовано три "прильоти" ракет.

Читайте також:

Що вціліло з особистих речей Сковороди після атаки ракетою і як відбудовуватимуть музей