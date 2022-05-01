Росія давно не є федерацією, а тюрмою народів - заява в ООН

Росія давно не є федерацією, а тюрмою народів - заява в ООН

Москва навмисне доводить до занепаду національні республіки та місця компактного проживання корінних народів в РФ.

Не маючи інших альтернатив, місцева молодь рятується від злиднів підписанням контракту на службу в армії та поліції РФ.

Про це заявив верховний старійшина ерзянського народу Сиресь Боляєнь, порушивши питання етноциду з високої трибуни ООН, повідомляє громадський рух "Ідель-Урал".

Боляєнь публічно звинуватив Москву в навмисному доведенні до занепаду національних республік та місць компактного проживання корінних народів в Росії.

"Поки ми обговорюємо мандат Форуму, Кремль відправляє представників мого та інших корінних народів росії знищувати Україну. Росія не визнає Декларацію ООН про права корінних народів. А риторику про захист меншин використовує лише для загарбання чужих земель. Росія давно не є федерацією, а тюрмою народів, у якій вже дев’ятий рік утримує також мільйони громадян України", - зазначив Боляєнь.

З його слів, російські загарбники вбивають українців, але і самі несуть великі втрати.

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Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 7 квітня виключила Росію з Ради з прав людини. Це відбулося на тлі оприлюднення доказів звірств, які російські військові вчиняють в Україні. За виключення РФ проголосували 93 країни, проти — 24.

Росія перед цим пригрозила, що голосування за або утримання буде розглядатися як "недружній жест" із наслідками для двосторонніх зв'язків. Водночас одразу після голосування РФ заявила, що сама достроково припиняє свої повноваження у Раді ООН з прав людини.

Раніше стало відомо, що Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації ООН більшістю голосів проголосувала за виключення Росії зі складу організації.

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