"Росія давно прийняла рішення відновити свої "голодні ігри" – Кулеба про "зернову" угоду

Дмитро Кулеба наголосив, що Росія вирішила зупинити угоду про роботу "зернових коридорів" ще у вересні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що черга із зерном накопичилася в Чорному морі ще від вересня, коли Росія почала свідомо блокувати роботу "зернового коридору", прагнучи зірвати угоду.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Росія давно прийняла рішення відновити свої голодні ігри і тепер намагається це виправдати. Призупинивши свою участь у зерновій угоді під фальшивим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 млн тонн зерна на 176 суднах, які вже перебувають в морі – достатньо, щоб нагодувати понад 7 млн людей. Росія спланувала це заздалегідь", - йдеться у дописі.

Росія зупинила дію "зернової угоди"

У суботу, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

В ООН відреагували і заявили, що організація веде переговори із російськими офіційними особами.

Міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев оголосив про готовність Росії замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще минулого місяця.

Президент США Джо Байден також засудив рішення РФ призупинити свою участь у "зерновій угоді".

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