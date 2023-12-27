Росія дедалі частіше застосовує по Україні хімічну зброю: скільки випадків було у грудні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала по Україні 465 хімічних атак.

Силами оборони зафіксовано 465 фактів застосування Росією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року зафіксовано 81 випадок.

Про це повідомляє Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Зазначається, що динаміка застосування хімічної зброї зростає. Так, всього за один день 19 грудня Росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин.

"Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин", - кажуть військові.

Крім того, 14 грудня 2023 було виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, очевидно, використовують хімічну зброю проти українських військових. Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

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