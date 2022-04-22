“Росія демонструє своє ставлення до віри”: Зеленський розповів про "великоднє перемир’я"

“Росія демонструє своє ставлення до віри”: Зеленський розповів про "великоднє перемир’я"

Український президент прокоментував незгоду РФ припинити вогонь під час відзначення одного з найбільших християнських свят.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, відхиливши пропозицію про "великоднє перемирʼя", демонструє справжнє ставлення Кремля до християнської віри та "до одного з найбільш радісних та важливих свят".

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні.

Водночас український лідер закликав співгромадян зберігати надію на мир та надію на те, що життя переможе смерть.

“Завтра для християн східного обряду – страсна пʼятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, буде важити менше, ніж молитва. Окрім одного... Окрім захисту Батьківщини. Окрім захисту товаришів в бою”, - зауважив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 57-го дня війни

Нагадаємо, Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша про запровадження в Україні "великоднього перемир'я".

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