Росія дістає ракети часів Радянського союзу: експерт розповів, скільки ще окупанти зможуть бомбити Україну

Росія має достатньо ракет, щоб продовжувати завдавати варварських ударів по українських містах. Для цього країна-агресорка дістала свої ракетні запаси.

Українським ППО вдається збивати російські ракети, які ті запускають по цивільним будовам України, і для країни-агресорки неможливо налагодити виробництво нових ракет найближчим часом.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов виданню "Сьогодні" .

За його словами, до початку вторгнення в Україну кількість ракет "повітря-земля" або "земля-земля" оцінювалася в 5-7 тисяч. Водночас, як він зазначив, експерти можуть не враховувати зброю, яка була знята з озброєння.

"Наприклад, "Точка У" (радянський тактичний ракетний комплекс. – Ред.). Вона була відправлена на зберігання 2019 року і її прибрали з обліку. А це була наймасовіша ракета в Радянському союзі. Зараз вони дістають їх", – сказав Жданов.

За словами військового експерта, відомо про кілька тисяч таких ракет. Крім того, у РФ дістали ракету "Онікс". Раніше її також було знято з озброєння, але зараз вона перебуває у бойовому складі.

Проте, як каже Жданов, відновити виробництво ракет неможливо, оскільки Росія не має для цього сучасних чіпів, вважає Жданов. Крім того, неможливо відтворити плати 1970-х років, оскільки ці технології далеко в минулому.

"Колись називалася цифра, що РФ здатна випускати одну ракету на місяць. Йдеться про таку ракету, як "Калібр". Виробничі потужності у них слабкі й технології застарілі", – підсумував він.

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