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Росія доправила на Донбас уже 103-й "гумконвой" - Київ направив ноту протесту

Росія доправила на Донбас уже 103-й "гумконвой" - Київ направив ноту протесту

Під приводом допомоги Росія неодноразово переправляла на окуповані території зброю та важку військову техніку.

Росія із порушенням усіх міжнародних правил направила черговий начебто гуманітарний конвой на окуповані території Донбасу.

Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту російським дипломатам через цю ситуацію.

Вантаж доправили через непідконтрольну ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвіїв Курган".

Це вже 103-й так званий "гумконвой". Раніше під приводом допомоги Росія неодноразово переправляла на окуповані території зброю та важку військову техніку.

Новини України: Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту російським дипломатам

Новини України: Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту російським дипломатам
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