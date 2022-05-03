Росія досить активно організовує теракти на власній території - розвідка України

Росія досить активно організовує теракти на власній території - розвідка України

Росія влаштовує теракти на власній території, щоб звинуватити Україну і спровокувати ще більшу ненависть до українців.

Російська Федерація досить активно організовує теракти на території власної країни, при цьому поширюючи фейки про причетність до цих подій України.

Про це начальник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов розповів у інтерв’ю НВ.

"Вона вже їх проводить досить активно. Подивіться, що коїться. Багато підривів, багато знищених об'єктів — і в усьому Росія звинувачує винятково Україну. Подивіться на ситуацію з Придністров'ям, наприклад. Авжеж, це гарна позиція, – звинувачувати в усьому Україну. А як це все можливо? Хтось може пояснити?", - підкреслив він.

Протягом останніх тижнів на території Росії дійсно відбулося декілька великих пожеж. Зокрема на пороховому заводі, який виготовляє ППО.

Також в РФ підтвердили інформацію про пожежу на об'єкті Міністерства оборони і пожежу на нафтобазі.

Нагадаємо, за даними розвідки України, Путін ще не визначився з долею Донбасу.

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