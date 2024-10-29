Найбільше просування РФ з початку 2022 року: скільки окупанти захопили у жовтні

Лише з 20 по 27 жовтня Росія окупувала 196 квадратних кілометрів.
Протягом місяця Росія захопила понад 470 км² на сході України, що стало найбільшим територіальним просуванням ворога з березня 2022 року.
Такі дані надало видання WELT.
Інформаційна агенція AFP, з посиланням на дані американського Інституту військових досліджень (ISW), повідомила, що з початку жовтня російська армія просунулась на 478 квадратних кілометрів української території.
До 27 жовтня російські війська захопили більшу територію, ніж у серпні та вересні, коли територіальні завоювання склали 477 та 459 квадратних кілометрів відповідно. За ці два місяці лінія фронту зазнала значних змін, особливо у східноукраїнському Донецькому районі поблизу стратегічного міста Покровська.
"Дві третини територіальних завоювань Росії у жовтні припало на Донецьку область, де росіяни наближаються до Покровська з півдня та сходу. Українська армія перебуває у біді на Східному фронті через чисельну перевагу та найкраще озброєння російських солдатів", – зазначають у WELT.
Нагадаємо, що погіршення погодних умов та осіннє бездоріжжя навряд чи стримають наступальні дії російських військ на Донбасі. Окупанти щомісяця несуть значні втрати, але все ще мають людський ресурс для продовження наступальних дій.
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