Найбільше просування РФ з початку 2022 року: скільки окупанти захопили у жовтні

Лише з 20 по 27 жовтня Росія окупувала 196 квадратних кілометрів.

Протягом місяця Росія захопила понад 470 км² на сході України, що стало найбільшим територіальним просуванням ворога з березня 2022 року.

Такі дані надало видання WELT.

Інформаційна агенція AFP, з посиланням на дані американського Інституту військових досліджень (ISW), повідомила, що з початку жовтня російська армія просунулась на 478 квадратних кілометрів української території.

Карта бойових дій на сході України

До 27 жовтня російські війська захопили більшу територію, ніж у серпні та вересні, коли територіальні завоювання склали 477 та 459 квадратних кілометрів відповідно. За ці два місяці лінія фронту зазнала значних змін, особливо у східноукраїнському Донецькому районі поблизу стратегічного міста Покровська.

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"Дві третини територіальних завоювань Росії у жовтні припало на Донецьку область, де росіяни наближаються до Покровська з півдня та сходу. Українська армія перебуває у біді на Східному фронті через чисельну перевагу та найкраще озброєння російських солдатів", – зазначають у WELT.

Нагадаємо, що погіршення погодних умов та осіннє бездоріжжя навряд чи стримають наступальні дії російських військ на Донбасі. Окупанти щомісяця несуть значні втрати, але все ще мають людський ресурс для продовження наступальних дій.