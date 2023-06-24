"Росії доведеться заплатити": у Німеччині зробили заяву щодо відновлення України

Росії доведеться заплатити за відновлення України, зокрема, це передбачено міжнародним правом.

Відповідну заяву зробила міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, передає DW .

Утім, вона не "цілком упевнена у такій перспективі".

"Але нам необхідно зробити все, щоб досягти цього, тому що вони знищили так багато речей. Вони зруйнували всю інфраструктуру, вони зруйнували будинки, і вони повинні заплатити за це. І це має бути частиною переговорів щодо припинення війни", – наголосила вона.

Партнери пообіцяли України 60 мільярдів євро на поновлення. Більша частина коштів надійде із допомоги на 50 мільярдів євро, яку кількома днями раніше анонсував Європейський Союз.

"США планують виділити 1,3 мільярда доларів, перш за все для відновлення енергетичного сектора та інфраструктури. Великобританія зобов'язалася виділити 240 мільйонів фунтів стерлінгів, а Німеччина надасть гуманітарну допомогу 381 мільйон євро", - йдеться у повідомленні.

Попри це, Європейський Союз поки не може законно конфіскувати заморожені активи РФ, і замість цього зосереджується на тимчасовому використанні цих активів.

Читайте також: