Росія дроном Shahed атакувала Чернігівщину: в ОВА розповіли про влучання

Російська терористична армія у понеділок, 21 серпня, атакувала Україну іранським дроном Shahed. На Чернігівщині ворожий безпілотник поцілив у цивільний об‘єкт.

Про це це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Через атаку Росії на Чернігівщині та частині північних областей 21 серпня о 21:56 оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що російські терористи атакували прикордоння Чернігівської області.

"На жаль, є влучання "шахеда" в цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - написав Чаус.

Нагадаємо, СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові.

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