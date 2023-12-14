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Росія двічі атакувала Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки вибухів

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія двічі атакувала Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки вибухів

Ракета / Фото: Associated Press

На місцях падіння ракет працюють відповідні служби

У четвер, 14 грудня, Росія двічі атакувала ракетами Хмельницьку область

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Cергій Тюрін. 

"Під час повітряної тривоги (14:09 - 14:57), в Старокостянинівській ОТГ Хмельницького району відбувся вибух. Пізніше під час наступної повітряної тривоги (15:36 - 16:15), в районі Миролюбненської ОТГ Хмельницького району, також відбувся вибух", - написав він.

За його словами, на місцях падіння ракет працюють відповідні служби.

За інформацією станом на 16:55, постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано.

Тюрін не уточнив, які саме ракети атакували область. 

Нагадаємо, у Хмельницькій області під час тривог пролунали вибухи

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