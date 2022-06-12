Росія економить нові ракети і частіше застосовуватиме радянський брухт, який ще небезпечніший для українців

Росія економить нові ракети і частіше застосовуватиме радянський брухт, який ще небезпечніший для українців

Розвідувальні установи України та Великої Британії майже одночасно поширили повідомлення, що в Росії дефіцит високоточних ракет.

Сьогодні Кремль задіює вже радянські зразки, виробництва сімдесятих, йдеться в ТСН.

Втікаючи із Київської області окупанти полишили скринок із сотнями паспортів української СРСР. В службі безпеки нагадують, що в планах рашистів було швидке взяти столиці, організація псевредореферендуму і утворення квазіреспбуліки. Тоді у хід і пішли б паспорти радянського зразка. Додати до цього, як в розпорядженні поліції Київської області є загублена мапа російських солдатів із ключовими точками Києва, які окупанти мали б взяти під свій контроль. А ще згадати, як у березні, в Ірпені в одному із гаражів виявили мішки з парадною формою російської армії.

Замість квітів, роздачі паспортів і врешті-решт параду Хрещатиком рашистам довелося ганебно відступати. Для Путіна, який вважає себе нащадком російського царя Петра І, це є особистою образою. Тому активна фаза восьмирічної війни супроводжується російським ракетним тероризмом. Із 24 лютого на території України було направлено понад 2,5 тисячі таких ракет.

Ракетні атаки здійснються із Чорного та Каспійського морів і літаків-винищувачів, переважно із Бєлгородської області. Окремо, півтисячі запусків здійснено з території Білорусії. В українській розвідці прямо заявляють про дефіцит високоточних ракет у агресора. Повідомляють про використання ракет 70-х років.

І хоча військові експерти насміхаються із таких ракет через їх відхилення цілей ураження, а це від 100 до 200 метрів. Але у цьому і найбільша небезпека, адже радянський мотлох вагою в тонну може влучити куди завгодно. Тож ігнорувати повітряну тривогу за цих умовах буде вкрай легковажно.

Серед атак, варто звернути увагу на обстріл Одеси, коли в командуванні «Південь» заявили про обстріл міста ракетами «Онікс». Факт, що місто атакують проти "корабельними сараями" теж може бути показником дефіциту.

Сьогодні українські аналітики, які відстежують російську агресію відзначають, якщо на початку повномасштабного вторгнення окупанти здійснювали від 160 вистрілів на добу, то зараз фіксується до 20 ударів в день.

Режим такого економного терору дозволить Росії атакувати українські міста сучасними ракетами ще роки. Тому заява керівництва українського Міністерства оборони про посилене нарощування виробництва ракет в Росії звучить логічна. Однак чи вистачить в агресора ресурсів - ще питання.

Результатом санкційний ударів стала повна заборона Тайваню експортувати свої мікросхеми до Росії. Саме звідти вони отримували електроніку для головних лякалок Кремля – високоточних ракет «Кинджал» та «Калібр». Обмеження поставок мікрочіпів в Росію унеможливлює їх масове виробництво.

Звісно Росія має власні серійні процесори, але їх насправді виробляли у тому ж Тайвані, який припинив експорт з початком вторгнення. І не варто списувати з рахунків фактор контрабанди. Коли офіційно, Росія нічого ні в кого не купує, однак важливі деталі якось та отримує через їх подорожування світом та перепродаж третім країнам.

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