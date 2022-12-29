Росія економить ракети: Арестович розповів, скільки насправді окупанти мали завдати ударів по Україні

За словами радника Офісу президента, 29 грудня росіяни мали завдати більше ракетних ударів по Україні, зважаючи на те, скільки носіїв злетіло та вийшло в море.

Про це сказав Олексій Арестович у програмі "Фейгін Live".

"Мали бути 124 ракети. Відповідна кількість носіїв злетіла і вийшла в море. Несподівано запустили 69, з яких ми збили 54", - зазначив радник.

За його словами, дві з ворожих ракет, які збила ППО, були протирадіолокаційні.

"Чотири збили розрахунки, зокрема з ПЗРК, що є абсолютним нонсенсом для військової справи. До цієї війни вважалося, що ПЗРК не можуть збити крилаті ракети за жодних обставин", - зазначив Арестович.

Те, що росіяни вивели 124, а випустили 69 ракет, радник пояснив дефіцитом.

"Я особисто вважаю, що вони заощаджують ракети. Можемо констатувати, що періодизація ударів, проміжки між ударами дедалі довші, кількість ракет дедалі менша. Я думаю, що вони заощаджують. Вони мали 460 ракет всіх типів. Нині вони витратили шосту частину. Якщо вони будуть бити меншою кількістю і рідше, ніж сьогодні, то такий удар нам легше відбивати. Не буде перенасичення ППО", - додав він.

Додамо, що 29 грудня під час масованої ракетної атаки одна з ракет влетіла в будинок у селі Тлумацької громади Івано-Франківської області. Жінка з дитиною були вдома. Вони вижили.

Пізніше міністр внутрішніх справ повідомив подробиці про наслідки удару.

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