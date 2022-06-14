Росія економить високоточні ракети та використовує радянські: у чому небезпека

Росія економить високоточні ракети та використовує радянські: у чому небезпека

Росія у війні проти України почала використовувати застарілі ракети радянського зразка.

Це свідчить про те, що російські окупанти економлять високоточні ракети.

Про це в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що ракети радянського зразка є небезпечні для цивільного населення, оскільки вони не точні.

"Противник все частіше застосовує радянські типи ракет – Х-59 та Х-22. Остання надзвичайно потужна ракета, руйнівна частина становить 900 кілограм. Вона залишає за собою великі руйнування. Але її основний недолік – вона летить не в ціль, дуже часто під ударом цивільні об’єкти", - пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, над Золочевом Львівської області сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури.

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