Росія економить високоточні ракети та використовує радянські: у чому небезпека

Росія у війні проти України почала використовувати застарілі ракети радянського зразка.
Це свідчить про те, що російські окупанти економлять високоточні ракети.
Про це в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він наголосив, що ракети радянського зразка є небезпечні для цивільного населення, оскільки вони не точні.
"Противник все частіше застосовує радянські типи ракет – Х-59 та Х-22. Остання надзвичайно потужна ракета, руйнівна частина становить 900 кілограм. Вона залишає за собою великі руйнування. Але її основний недолік – вона летить не в ціль, дуже часто під ударом цивільні об’єкти", - пояснив Юрій Ігнат.
Нагадаємо, над Золочевом Львівської області сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури.
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