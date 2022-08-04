Росія фабрикує докази атаки по колонії з полоненими в Оленівці – AP

Росія наразі намагається сфабрикувати докази щодо атаки по Оленівській колонії з українськими полоненими, аби покласти провину на ЗСУ.

Так, представники розвідки США визначили, що Росія намагається підкинути неправдиві докази, аби покласти відповідальність за удар на Україну.

Про це пише Associated Press із посиланням на джерела.

Один із анонімних чиновників розповів, що відповідно до засекречених розвідувальних даних, російські представники можуть підкидати боєприпаси з високомобільних артилерійських ракетних систем середньої дальності або HIMARS як нібито докази того, що для атаки були застосовані системи, надані УкраїніСполученими Штатами.

Зазначається, що Росія вживає таких заходів, адже очікує, що незалежні слідчі та журналісти зможуть потрапити до колонії в Оленівці.

Нагадаємо, ООН найближчим часом доправить місію, що "встановлюватиме факти" трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

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