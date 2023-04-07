Росія формує спецпідрозділи "Шторм Z" для війни: в ISW розповіли, чи є у цьому небезпека

Армія країни-агресорки Росії формує з новообраних резервістів спецпідрозділи "Шторм Z" для ведення бойових дій. Ймовірно, вдовж лінії фронту Авдіївка - Донецьк.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наголошується, що "Шторм Z" створюють поза структурою звичайних армійських підрозділів, а потім "комбінують" з полками та бригадами, що вже існують. Аналітики зауважують, що йдеться про загони, які планують задіяти у складі 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ),1-го армійського корпусу (формувань "ДНР"), а також у складі 150-ї мотострілецької дивізії (у складі 8-ї загальновійськової армії).

"Роти "Шторм Z" призначені для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об’єктів, таких як опорні пункти, командні пункти та вузли зв’язку", - наголошують фахівці

У своєму звіті ISW посилається на захоплений документ російської армії. Його оприлюднив український офіцер запасу 6 квітня. В ньому описується набір особового складу таких загонів та їх основна діяльність. За слова українського військового, на тренування цих спецзагонів відведено не більше 10-15 днів тренувань, перед тим як їх кинуть на передову.

Кожна рота складається зі 100 чоловік особового складу, розбитих на чотири штурмові загони (по 10 осіб), чотири загони вогневої підтримки (по 10 осіб), командний підрозділ роти з 2 осіб, саперну групу з 5 осіб, розвідку з 8 осіб, групу медичної евакуації з трьох осіб та екіпажем БПЛА з 2 осіб.

"Російське військове командування, ймовірно, прагне створити роти "Шторм Z" і приєднати їх до вже діючих елементів, щоб посилити незначні тактичні успіхи та заохотити подальші наступальні операції та досягнення. Однак малоймовірно, що використання цих формувань допоможуть російським силам у цьому районі ", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, російські військові на тлі великих втрат та в очікуванні контрнаступу ЗСУ почали активно задаватися в полон, а минулого місяця був зафіксований рекорд звернень від окупантів. Часто вони здаються в полон з військовою технікою, а деякі "цікаві" зразки вже працюють на фронті проти армії країни-агресорки.

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